Ana Paula Padrao será diretora de redaçao da revista Claudia, da Abril

A partir do dia 1º de agosto, Ana Paula Padrao será a nova diretora de redaçao da revista Claudia, da Editora Abril. “Em meio a tantas tendências no diálogo com a mulher, Claudia é um porto seguro. Depois de quase 2 décadas estudando o assunto, posso dizer que a revista representa a mulher brasileira. Nesse sentido, assumir seu comando, para mim, é como chegar em casa – o confortável lugar do feminino plural”, diz a jornalista e apresentadora, que continuará à frente do MasterChef, da Band. Claudia também dá as boas vindas a Guta Nascimento como nova diretora adjunta. Guta atua como diretora de conteúdo em outros 2 projetos de Ana Paula Padrao – o portal ‘Tempo de Mulher’ e a plataforma de cursos ‘Escola de Você’. Leia mais no comunicado divulgado pela revista Claudia.

