Distraída pelo colega de bancada teve crise de riso qd falou dos protestos no Brasil

Enquanto entrevistava Allan Dixon, um dos vencedores do concurso ‘Melhor Emprego do Mundo’, o âncora de um telejornal australiano fazia piadinhas tentando constranger sua colega, Natasha Exelby, dando a entender que ela estaria interessada no rapaz. Terminada a entrevista, Natasha passou a falar dos protestos no Brasil e de um desastre em Mumbai, na Índia, que matou pelo menos 5 crianças – mas nao conseguiu conter o riso, ainda pensando na situaçao anterior. Obviamente pegou muito mal e Natasha logo em seguida pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Saiu no Gawker.

