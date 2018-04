Âncora distraído continua usando o celular quando jornal volta do intervalo

Aconteceu na ediçao desta 2ª feira do ‘Jornal Anhanguera’, da TV Anhanguera, afiliada da Globo no interior de Goiás – o apresentador Ricardo Bagnete nao percebeu que o telejornal tinha voltado ao ar e continuou usando seu celular na bancada do programa. Apenas depois de quase 10 segundos, quando já havia sido chamado pelo nome 3 vezes por outro profissional no estúdio, Bagnete percebe a gafe e continua a apresentar as notícias. Detalhe – depois do susto, o âncora tenta justificar o lapso dizendo que estava “conferindo as últimas informaçoes aqui pra vc“. ;-) Via Notícias da TV.

Eu tô só o Bagnete dormindo no ponto pic.twitter.com/bQlitklLJY — Mateus Ribeiro (@xMaateus_) 2 de abril de 2018

