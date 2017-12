Animaçao emocionante conta a jornada de um menino refugiado em busca da família

‘The Journey’ (A Jornada), vídeo da organizaçao ‘Help Refugees’, emociona, surpreende e faz pensar sobre a triste situaçao dos refugiados e, principalmente, das crianças refugiadas. A animaçao conta a história de um menino sírio que é separado de sua família por causa da guerra. Sua mensagem consegue ser ainda mais tocante agora às vésperas do Natal – enquanto as famílias se reunem para celebrar, milhoes de pessoas passam fome, frio, estao longe de suas casas, à procura de abrigo, separadas daqueles que amam. Destaque para o desfecho da história, que é de quebrar o coraçao em pedaços. :-( Hoje, 1 em cada 200 crianças está na mesma situaçao que o garoto do filme, diz o The Drum. Os desenhos sao do artista Majid Adin, ele próprio um refugiado iraniano que conseguiu asilo no Reino Unido. Majid, a propósito, ganhou uma competiçao global para criar o vídeo oficial da música ‘Rocket Man’, de Elton John.

