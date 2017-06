Anselmo Ramos vai revelar sua inveja criativa na Envy Chain

Ele ganhou todos os prêmios do mundo com uma ideia que quebrou todos os recordes da indústria publicitária. Foi o alvo da inveja criativa do mundo inteiro. Agora chegou a hora de o mundo conhecer a sua inveja criativa. A ideia que Anselmo Ramos gostaria de ter lançado. Vai ser na Envy Chain e aqui no Blue Bus na próxima 5ª feira, 15 de junho. Imperdível!

