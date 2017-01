#AntesQueSejaTarde | Isobar Brasil assina nova campanha do Unicef

A Isobar Brasil, agência do grupo Dentsu Aegis Network, assina a nova campanha do Unicef (Fundo das Naçoes Unidas para a Infância), que será lançada hoje, dia 23. Com o mote #AntesQueSejaTarde, a organizaçao busca conscientizar a sociedade quanto à situaçao de vulnerabilidade em que vivem milhoes de crianças e adolescentes, no Brasil e no mundo, e engajar pessoas a se tornarem doadores. A principal peça da campanha é um filme protagonizado por crianças brasileiras, entoando a música ‘Epitáfio’, do grupo Titãs – que cedeu os direitos autorais da cançao especialmente para o Unicef. No filme, a realidade em que vivem muitas crianças é retratada de forma visceral, e seu futuro é condicionado à ajuda do interlocutor, que é chamado a contribuir. O vídeo foi produzid pela Isobar em parceria com a Drive Filmes. #AntesQueSejaTarde foi criada de forma pro-bono pela Isobar.

