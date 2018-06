Anthony Bourdain também passou por Portugal

Lisboa, Porto e Açores receberam a sua visita, em ocasioes diferentes. Bourdain foi chef, jornalista, apresentador e principalmente um observador das cidades e suas gentes. Com alma, sensibilidade e paladar apurado soube contar e deliciar os seus seguidores, onde eu me incluo, com palavras, histórias e ótimas reportagens nessa sua criativa e misteriosa receita de ver a vida e o mundo. A seguir, 2 vídeos de sua passagem por aqui. Silêncio…

