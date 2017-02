Anúncio da Netflix para ‘Santa Clarita Diet’ foi longe demais – outdoor removido

Para divulgar o seriado ‘Santa Clarita Diet’, nova comédia zumbi da Netflix, a agência & Co., de Los Angeles, criou uma série de anúncios que parodiam a publicidade de redes de fast-food, mas com uma “pegada zumbi”. As peças mostram um hambúrguer feito com coraçao humano, batatas fritas feitas de dedos, suco feito de sangue e até uma feijoada e um pé de moleque pra lá de grotescos, entre outros. Mas um deles em especial, veiculado num outdoor, deixou os cidadaos alemaes de cabelo em pé – um dedo humano cortado como se fosse uma salsicha coberta com curry, um dos pratos típicos da Alemanha. Uma porta-voz da Netflix confirmou ao jornal Der Tagesspiegel que as pessoas reclamaram que o outdoor era “repugnante” e “induzia ansiedade”, além de ser particularmente perturbador para crianças e adolescentes. A Netflix tinha até mesmo instalado food trucks distribuindo salsichas com curry gratuitamente, mas a campanha foi interrompida depois que mais de 50 reclamaçoes foram feitas. Via AdFreak.

