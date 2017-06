Anúncio de Mat Inset faz revista se transformar em mata mosquito – veja isso

Em 2016, o Brasil viveu um grande surto de dengue, zica e chikungunya e a populaçao se mobilizou no combate ao mosquito Aedes Aegypti, o transmissor destas doenças. Neste contexto, a WMcCann lança um anúncio especial para apresentar o novo inseticida Mat Inset sem cheiro. Ao seguir as instruçoes impressas no anúncio e enrolar a revista, ela se transforma numa embalagem do novo Mat Inset e, ao mesmo tempo, num bastao para bater nos insetos. Para complementar, o texto brinca – “Descubra duas formas de matar insetos. Sem nenhum cheiro.” A peça foi veiculada na revista Veja.

