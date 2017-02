Anúncio falso da IKEA oferece muro ‘pré-montado’ e acessível para Donald Trump

O jornal satírico alemao ‘Der Postillon’ publicou a notícia de que a IKEA, famosa marca de móveis sueca, ofereceu ao governo dos EUA um muro mais acessível para ser erguido na fronteira com o México. Feito com chapas prensadas de madeira, ele poderia ser facilmente montado com a ajuda de uma chave hexagonal e o trabalho de duas pessoas – enquanto uma segura o muro, a outra vai parafusando. ;-) Além disso, viria com um manual de instruçoes de 12 mil páginas e 5 anos de garantia. A melhor notícia para Trump seria o valor economizado – enquanto o muro convencional está sendo orçado em USD 15 bilhoes a USD 25 bilhoes, o da IKEA supostamente custaria USD 9.999.999.999,99. :-D Via TNW.

