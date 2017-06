Anúncio polêmico de camisinha sugere que Trump nunca deveria ter nascido

“Some people should never have been born” (Algumas pessoas nunca deveriam ter nascido) é uma série de anúncios conceituais estrelando Donald Trump, presidente dos EUA, e Kim Jong-Un, líder norte-coreano. Ambos aparecem “presos” dentro de uma camisinha, sugerindo que o mundo poderia ter sido poupado de sua existência. As peças foram criadas pelo estúdio carioca Platinum FMD. Publicadas no Behance, já repercutiram em veículos internacionais como Boing Boing, DesignTAXI, Daily Dot e no Facebook do Epica Awards.

