Aparelho monitora seu pet à distância – vc pode até oferecer comida

Se você tem gato ou cachorro e nao faz home office, já dá pra imaginar que deixa o animal sozinho em casa durante o dia todo. Mas, para tranquilizar donos de pets como você, foi desenvolvido o PetCube, um aparelho que funciona como um home system para observar seu animalzinho de longe, por meio de uma câmera de alta qualidade – e mais, permite a você falar e ouvir o seu bicho de estimaçao também. O aparelho tem sensores de movimento e é sincronizado com um app para celular, que te avisa quando seu pet quebrou alguma coisa ou está correndo pela casa – aí, basta entrar com sua voz para dar bronca e pedir que ele pare com isso. Mas a funçao mais legal do PetCube é a capacidade de oferecer comida ao animal como recompensa, bastando um swipe no smartphone do dono. Nota do DesignTAXI.

publicidade publicidade