Apoiadores de Trump ameaçam boicotar Starbucks – “nao quero um terrorista fazendo meu café”

Depois que o CEO da Starbucks anunciou que sua empresa se comprometia a contratar 10 mil refugiados em cafeterias da rede em todo o mundo, criticando o decreto de Donald Trump que impede a entrada de refugiados e de imigrantes de 7 países nos EUA, os apoiadores do presidente se voltaram contra a empresa. O BuzzFeed compilou alguns tuites de pessoas que se opuseram à declaraçao de Howard Schultz e espalharam a hashtag #BoycottStarbucks pelo Twitter. “Mesmo que 1% sejam radicais, isso sao 100 baristas terroristas. Aproveite seu café explosivo, Starbucks. Eu vou para o Dunkin [Donuts]”, disse uma delas. Outros incentivaram a busca por cafeterias menores, locais, enquanto o usuário identificado como ‘hillarys.lies.matter’ (as mentiras de Hillary importam) declarou – “Eu nao quero um terrorista fazendo meu café”. Depois de um tempo, a hashtag de boicote a Starbucks começou a ser usada em apoio à cafeteria, e acabou gerando outra – “#DrinkStarbucks” (Beba Starbucks). Resumindo o sentimento contrário aos apoiadores de Trump, um usuário do Twitter afirmou – “Todas essas pessoas tuitando #BoycottStarbucks: Isso, nao venham. Assim consigo meu americano mais rápido. Nao quero beber meu café perto de racistas de qualquer forma.” Leia mais aqui.

