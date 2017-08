‘Sob Pressao’ | Após críticas, enfermeira terá mais participaçao na série

A série ‘Sob Pressao‘, da Globo, tem muitos médicos e poucos enfermeiros – na verdade, só uma, a personagem Jaqueline, vivida por Heloisa Jorge. Num debate na USP na semana passada, profissionais do sistema de saúde apontaram a falha da série nesse sentido, e o roteirista Marcio Alemao se comprometeu – Jaqueline terá mais participaçao na 2ª temporada. Alemao disse que o personagem Décio (Bruno Garcia) também seria um enfermeiro, mas acabou ganhando tantas atribuiçoes que os consultores acharam que ele se encaixaria mais no papel de médico. A série se propoe a falar sobre o sistema público de saúde no Brasil. As informaçoes sao do blog do Mauricio Stycer.

