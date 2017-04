App Rastreador de Namorado, veja como funciona essa ferramenta detetive

O app Rastreador de Namorado é basicamente um detetive ambulante que segue a pessoa ~amada~. Aonde quer que ela esteja, se fizer uma ligaçao, a outra pessoa vai saber para qual número e quanto tempo durou, sms enviadas sao automaticamente direcionadas pro celular do parceiro(a), fora saber a localizaçao exata da pessoa caso o GPS esteja ligado. Nele também existe um código que se enviado, o celular do ~investigado~ faz uma ligaçao para o parceiro(a) ouvir o que está acontecendo a volta. Ele é instalado com consentimento de ambos, mas também existe a possibilidade de ser instalado sem que a pessoa saiba, é só entrar em contato com os desenvolvedores. O app espanta por tamanha invasao de privacidade. Via youPix.

