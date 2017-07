Apple chama diretor de ‘Brilho Eterno’ para fazer curta com iPhone – assista

O cineasta francês Michel Gondry, conhecido por ter dirigido‘ Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças’, com Jim Carrey e Kate Winslet, além de um punhado de clipes musicais (entre eles, aquele dos White Stripes para ‘Fell in Love with a Girl‘, feito com várias peças de Lego), fez uma bela peça de publicidade para a Apple. A convite da gigante da tecnologia, Gondry dirigiu o curta ‘Détour‘, filmado inteiramente pela lente do iPhone 7 Plus. O filme tem em torno de 10 minutos e traz a bonita história de um triciclo que se perde de sua dona. Com direito a elementos fantásticos como peixes falantes e muita música, o curta é uma pequena demonstraçao do que é possível fazer com o aparelho. Lembra até um curta-metragem da Pixar. Junto ao filme, é possível ver também 6 vídeos que mostram os bastidores da produçao, com Gondry interagindo com o aparelho; veja abaixo. Notícia do IndieWire.

