‘Aquarius’ estreia em Lisboa, Sonia Braga na 1ª página

Caminhando logo cedo no mesmo cenário de todos os dias, eu vou… Na banca de revista da esquina, explode a foto de Sonia Braga na 1ª página do Público. Com pressa, passo por ela – agora como Clara, personagem do filme ‘Aquarius’ que estreia essa semana nas salas de cinema da cidade. Paro no sinal e um bonde passa estridente acelerando os meus passos sobre as ondas nas pedras da calçada. Sem querer, voam estilhaços da memória sobre Lisboa, o mundo em Copacabana…

Reverenciada em Portugal como a eterna Gabriela – a 1ª novela exibida na televisao portuguesa em 1977 -, a personagem ainda hoje é lembrada por muitos como um símbolo de liberdade e mudança de comportamentos. Na época, a novela fez tanto sucesso que o país parava na hora do jantar, só para seguir os próximos capítulos da paixao cor de canela na Ilhéus de Jorge Amado.

Hoje, a história é outra e o filme também. Mas a máscara da atriz está ali, reproduzida numa foto nua e crua, ao alcance de todas as maos, braços e abraços, que as marcas de seus inúmeros personagens deixaram sob a luz da manhã. “Aquarius devolveu meu nome, meu rosto, minha identidade como pessoa que atua no cinema do Brasil”, leio numa de suas entrevistas. Claras palavras de Sonia Braga. Tempo, tempo, tempo…

publicidade publicidade