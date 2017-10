Arábia Saudita se torna 1º país a conceder cidadania a um robô (!)

2017 é o futuro, e o futuro é esquisito. Uma nova evidência disso é que a Arábia Saudita acaba de se tornar o 1º país a conceder sua cidadania a um robô (!). Trata-se de um robô bastante parecido com uma figura feminina, chamado Sophia. Ainda há muitas questoes a serem respondidas com relaçao a essa decisao – será que isso significa que, agora, Sophia terá os mesmos direitos que qualquer cidadao saudita? Será que ela tem direitos como votar, dirigir, se casar? É esperar para ver. Assista Sophia interagindo com um humano no video abaixo. Notícia do A.V. Club.

publicidade publicidade