Archive terá duas capas pela 1ª vez – uma delas é um anúncio da AlmapBBDO

A Archive fez uma votaçao para que os leitores ajudassem a escolher a capa da próxima ediçao da revista. Os editores queriam uma, mas os eleitores votaram em grande maioria no anúncio de Whiskas criado em 2015. E pela 1ª vez na história da revista, ela terá duas capas: para nao decepcionar os leitores que votaram na capa de Whiskas, a ediçao do Brasil terá a capa vencedora e a ediçao internacional terá a capa escolhida pelos editores – um anúncio para a Amnistia Internacional criado pela agência Odysseus Arms, de San Francisco. Abaixo você confere as duas capas e, logo em seguida, os 2 anúncios originais. Os responsáveis pelo anúncio de Whiskas – agora capa da Archive – sao os criativos Andre Gola, Joao Souza, Pernil e Nelson Prado, com direçao de criaçao de Marcelo Nogueira, Benjamin Yung Junior, Andre Gola e Pernil. Foto de Mariana Valverde e ilustraçao de Gelmi Estúdio de Arte.

