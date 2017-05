Argentina lança novas notas de 200 e 500 pesos, tira Malvinas e Evita de circulaçao

O Banco Central Argentino anunciou o lançamento das novas notas de 200 e 500 pesos. Hoje a nota de maior valor no país é a de 100 pesos, que vale apenas cerca de 25 reais. A nova nota de 200 pesos será representada pela baleia franca austral na frente e pelo Mar Argentino, a Antártida e as ilhas do Atlântico Sul no verso. Já a nota de 500 pesos será ilustrada por um jaguar na frente e a regiao do noroeste argentino no verso.

Uma boa notícia que vai facilitar a vida dos bancos e consumidores, que hoje precisam usar sempre uma grande quantidade de notas devido ao baixo valor de compra da nota de 100 pesos. Mas o lado negativo foi a decisao do governo de Mauricio Macri de retirar de circulaçao as notas que homenageavam a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas hoje pela Inglaterra, e importantes figuras da história política do país, como Evita Perón e o General José de San Martín.

