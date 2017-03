Art Mode | Televisor da Samsung exibe obras de arte quando desligado

Em colaboraçao com o designer suíço Yves Béhar, a Samsung desenvolveu um televisor chamado ‘The Frame’ – uma TV que é, ao mesmo tempo, uma tela para exibiçao de obras de arte. Funciona assim – quando o aparelho está desligado e a funçao ‘Art Mode’ é acionada, o aparelho deixa de ser uma simples “caixa preta” e se transforma em moldura para mais de 100 quadros à escolha do usuário. Sem fios ou cabos, ‘The Frame’ pode ser colocado na parede e emoldurado com diferentes materiais para fazer parte da decoraçao da casa. Segundo o DesignTAXI, o televisor estará disponível nos próximos meses.

