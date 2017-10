‘Arte em Sao Bento’ abre as portas da residência oficial do 1° Ministro em Lisboa

Hoje, 05 de outubro, é feriado em Portugal – Dia do 107° aniversário da Implantaçao da República. Data histórica e cheia de simbolismos para um país que viveu em monarquia até o início do século XX (1910). Entre outras comemoraçoes, os portugueses vao poder visitar ‘Arte em Sao Bento’, no Palacete de Sao Bento, em Lisboa, residência oficial do Primeiro-ministro. Nesta iniciativa inédita, em parceria com a Fundaçao Serralves, 26 obras de artistas portugueses da coleçao desta instituiçao estarao expostas nas principais salas do Palacete – desde as mais públicas, como a sala de recepçao, a sala de audiências ou a sala de jantar às mais privadas, como alguns gabinetes de trabalho. Uma seleçao de obras contemporâneas com pintura, fotografia e desenho que o público poderá ver ao longo de 1 ano, sempre aos domingos, de forma livre e gratuita.

