Artista sírio imagina Donald Trump e outros líderes mundiais como refugiados

Em sua mais recente exibiçao, intitulada ‘Vulnerabilidade’, o artista sírio Abdalla Al Omari imagina líderes mundiais como Donald Trump, Vladimir Putin, Barack Obama, Angela Merkel e Kim Jong Un na pele de refugiados, veja abaixo. Segundo Abdalla, sua intençao era retirar o poder desses líderes e devolver a eles sua humanidade. Diz que o que começou como um sentimento de raiva se tornou um desejo de desarmar esses personagens para retratá-los fora de suas posiçoes de poder. Al Omari, ele próprio um refugiado, saiu da Síria em 2012 e hoje mora na Bélgica. Via Al Jazeera.

