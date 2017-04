Artista transforma termos e condiçoes do iTunes em história em quadrinhos

Se os termos e condiçoes dos serviços que você usa viessem em formato de história em quadrinhos, a chance de ler o conteúdo aumentaria? Porque foi isso que fez o artista R. Sikoryak com o iTunes, da Apple. ‘Terms and Condition: The Graphic Novel’ pega o texto dos termos e condiçoes do iTunes e combina com uma série de paródias de quadrinhos, como Dilbert, Garfield e Calvin & Haroldo. Cada página é diferente, mas tem uma coisa em comum – Steve Jobs sempre aparece, com seus inconfundíveis óculos e blusa de gola alta, seja como Wolverine, Jon – o dono do Garfield –, Homer Simpson, Snoopy ou Bob Esponja. ;-) Veja na íntegra no Tumblr. O livrinho inclusive está à venda na Drawn & Quarterly. Via Ad Age.

