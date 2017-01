As 100 músicas mais bonitas do mundo de acordo com os usuarios do Reddit

Um curioso questionamento surgiu no Reddit há cerca de 2 dias – ‘qual é a música mais bonita que você já ouviu?’, indagou um dos participantes, que ainda explicou o que buscava – “Nao falo da sua música favorita, da mais técnica, ou algo que te fez chorar – quero saber qual música fez você dizer ‘nossa, eu morreria por isso'”. Depois de mais de 9,672 comentários (!) uma lista com as 100 músicas mais bonitas do mundo, de acordo com o Reddit, foi compilada – em 1o lugar aparece ‘Claire De Lune’, do francês Claude Debussy, seguida por ‘To Build a Home’, da Cinematic Orchestra. Chopin aparece na 3a indicaçao, Brian Eno arremata o 4o lugar e Beethoven fica na 5a posiçao. A lista conta também com 5 cançoes do Radiohead e com ‘Teardrop’, do Massive Attack, conhecida como a trilha sonora de abertura do seriado ‘House’. A lista completa pode ser conferida abaixo. A dica é do Mashable.

