As 25 cidades mais mencionadas no Instagram – 1 delas é brasileira

Alguma surpresa com o top 3 das cidades que mais aparecem no Instagram? Nova Iorque, Londres e Paris formam o trio preferido dos turistas na rede social, como revela esse infográfico organizado pela agência digital Hallam. Entre os 25 lugares mais populares do mundo no Instagram, apenas 1 fica no Brasil, em 25º lugar – a cidade maravilhosa, com 10 milhoes de posts. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade