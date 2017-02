As 50 maiores agências de publicidade do Brasil – veja o ranking atualizado

Confira abaixo o ranking das 50 maiores agências do Brasil, organizado pela Kantar IBOPE Media – os valores se referem ao investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências entre janeiro e dezembro de 2016, e portanto nao representam a receita. Em comparaçao com o ranking divulgado em fevereiro do ano passado, a Y&R mantém a liderança, apesar da verba de mídia administrada ter caído de R$ 7 bilhoes para R$ 5,9 bilhoes. Completando o TOP 10 estao WMcCann, AlmapBBDO, Ogilvy & Mather, Publicis, Africa, Leo Burnett Tailor Made, Havas, Talent Marcel e My Propaganda.

