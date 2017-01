As reaçoes da internet à capa da Exame – Mick Jagger e o trabalhador brasileiro

Com a reforma da Previdência batendo à porta, a Exame decidiu comparar o trabalhador brasileiro – que vai precisar trabalhar mais tempo para se aposentar – com Mick Jagger, o lendário e multimilionário roqueiro dos Rolling Stones que, aos 73 anos, apenas trabalha porque quer. Em post que divulga a capa da nova ediçao no Facebook, a publicaçao afirma – “Trabalhar para sempre. E sem drama. Cada vez mais aposentados estao descobrindo que nao é preciso viver na praia para ser feliz depois dos 65. Saiba como chegar lá. Leia nesta ediçao da Exame.” O público nao engoliu a comparaçao e as críticas à revista da editora Abril se multiplicaram nas redes sociais. Teve gente que lembrou, por exemplo, como o discurso da Exame muda conforme o vento sopra, já que em 2012, também em matéria de capa, perguntava – “Precisamos trabalhar tanto?”. A página Caneta Desmanipuladora, por sua vez, deu a versao realista da manchete polêmica: “O que você e ele têm em comum: NADA”. Já o Sensacionalista fez piada e colocou na capa fictícia da revista a estrela mirim Maísa, anunciando “um guia para você conseguir se aposentar – comece cedo”. Confira mais abaixo outras reaçoes da internet.

I can’t get no / F-G-T-S / I can’t get no / Pis-Pasep / But I try / And I try… pic.twitter.com/RgMaNvvSol — Marco A. Barbosa (@BartBarbosa) 12 de janeiro de 2017

Mick Jagger levando o filho na UPA à noite, pra não se queimar na firma pic.twitter.com/iQoXENjVc1 — Mosão™ Oficial (@Moses_Besouchet) 12 de janeiro de 2017

Mick Jagger compôs “You can’t always get what you want” depois de não conseguir resgatar benefício parado mesmo ficando 8h na fila do INSS — Gustavo Pizzo (@gugtavas) 12 de janeiro de 2017

Mick Jagger felizão porque saiu o quinto lote de restituição do IR pic.twitter.com/EiJAcJGxJE — Renan do Raidão (@Renanham) 12 de janeiro de 2017

Mick Jagger indo pra Porto de Galinhas no réveillon pela CVC. — JornalismoWando (@JornalismoWando) 12 de janeiro de 2017

Mick Jagger acusado de ter tido mais um filho para manter o benefício do Bolsa Família. — Marcela (@_Maga) 12 de janeiro de 2017

mick jagger imprimindo trabalho com papel da firma pra nao precisar gastar na faculdade — luan vinicius lovato (@luanlovato) 12 de janeiro de 2017

A capa da “Exame” com o Mick Jagger gerou polêmica e piada ao mesmo tempo https://t.co/TywSL8w1Aw pic.twitter.com/UEZ4taY7w7 — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) 12 de janeiro de 2017

