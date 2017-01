Às vésperas do Big Brother, 3 novelas da Globo recorrem às câmeras escondidas

Quem observa é o Notícias da TV – diz que a Globo está promovendo um ‘esquenta’ para o BBB 17 escondendo câmeras em suas novelas. Em 3 tramas atualmente no ar – ‘Sol Nascente’, ‘Rock Story’ e ‘A Lei do Amor’ –, personagens se utilizam das câmeras escondidas para espiar outras pessoas sem serem notados. “Seria falta de criatividade dos autores, mera coincidência ou uma tendência da vida real que as novelas estao acompanhando?”, questiona o site.

