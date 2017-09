Astros de ‘Game of Thrones’ celebram à moda italiana para a Dolce & Gabbana

Kit Harington e Emilia Clarke sao os atores de Hollywood mais em evidência dos últimos meses – afinal, tratam-se dos intérpretes de Jon Snow e Daenerys Targaryen de “Game of Thrones“. A ideia da grife Dolce & Gabbana foi entao chamá-los à sua terra natal, a Itália, e colocá-los como pessoas normais, curtindo a vida ao modo italiano – numa vila pequena, onde sao celebrados e tratados como reis (ok, talvez isso nao fuja muito do contexto da série…). Eles interagem com os locais, comem massa, dançam, abraçam, beijam e brincam com as crianças. É até estranho vê-los fora daquelas roupas diferentes. Os vídeos (veja acima e abaixo) sao feitos para promover a linha de perfumes The One e foram dirigidos por Matteo Garrone, de “Gomorra“. Nota da Vulture.

