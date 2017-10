Atençao Srs. Passageiros – “entrevista de Segurança” nos voos de Portugal para os EUA

A partir de hoje, dia 26 de outubro, todos os passageiros que embarcarem nos voos TAP, de Portugal para qualquer cidade dos Estados Unidos, passarao a fazer uma “entrevista de segurança” realizada em conjunto com a PSP (Polícia de Segurança Pública), informou a transportadora numa resposta à Lusa sobre as consequências das medidas anunciadas pela administraçao do Presidente Donald Trump. Em comunicado, a porta-voz da Agência Norte-Americana para a Segurança nos Transportes (ANST), Lisa Farbstein, avisou que as novas medidas de segurança aplicam-se aos cerca de 2.100 voos que chegam diariamente aos Estados Unidos, tenham eles origem no Médio Oriente ou em qualquer outro ponto do globo. Seis outras companhias aéreas em voos de longo curso já anunciaram que também vao começar a cumprir esses procedimentos. E disse mais – as novas medidas de segurança “poderao incluir” o aumento da vigilância dos passageiros, mais inspeçao de aparelhos eletrônicos e reforço do dispositivo de segurança nos aeroportos, frisando que tais medidas serao aplicadas tanto a cidadaos norte-americanos como a estrangeiros.

