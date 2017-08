Atentado em Barcelona aumenta segurança em Lisboa

Nao bastasse as trágicas notícias desse final de semana sobre o atentado em Barcelona, mais uma informaçao surgiu nos noticiários – a meu ver, dada com a maior das boas intençoes, mas com o ‘timing’ errado – e deixou algumas pessoas ainda mais assustadas por aqui. “A Câmara Municipal de Lisboa está a proceder ao reforço da instalaçao de medidas passivas de segurança na via pública, tendo em vista a proteçao de zonas com elevada afluência de pessoas”, informou a autarquia em comunicado. Sao barreiras, grandes cubos e objetos pesados, que impedem a passagem de viaturas, para reforçar a segurança no Chiado, na Rua Augusta e no Mosteiro dos Jerônimos, em Belém, áreas turísticas com “elevada afluência de pessoas”, avisam. Nessa 2ª feira, o país acompanhou os momentos finais de duas portuguesas, vítimas desse atentado nas Ramblas – avó que foi comemorar na cidade o seu aniversário de 74 anos com a neta de 20 anos. “Chegaram, instalaram-se, contactaram com a família e foram dar um pequeno passeio. E foram colhidas neste acidente trágico”, revelou o secretário de Estado das Comunidades aos jornalistas. Triste e assustador perceber que as histórias de vida comuns a muitos e o perigo estao cada vez mais a caminhar perto de todos nós.

