Atentado em Londres preocupa Portugal – portugueses no Reino Unido

Hoje, na 1ª página do DN (veja abaixo), o horror estampado na foto da tragédia que deixou Londres e a Europa em estado de pânico. Portugal, com o mesmo fuso horário, ficou ligado à espera de maiores notícias durante toda a tarde, assistindo ao enorme esforço dos repórteres em busca de comentários e fatos para divulgar. A pergunta que mais se ouvia era “Há algum português entre os feridos?”, diziam a toda hora. Isso porque Portugal continua a ser a 6ª maior fonte de imigraçao para o Reino Unido, atrás da Romenia, Polônia, Itália, Espanha, Bulgária e Índia.

Os dados mais recentes indicam que em 2016, mesmo após o voto para o Brexit (referendo de junho de 2016 que ditou a saída britânica da Uniao Europeia), 30.543 portugueses pediram um número da Segurança Social no Reino Unido (inscriçao obrigatória para as pessoas que queiram trabalhar no país pela 1ª vez) – 5% a menos, 1.758 portugueses, do que em 2015. (Lusa)

Em tempo – há um português entre os 40 feridos e já está em casa, depois de ter tido alta do hospital. Francisco Lopes tem 26 anos, vive em Londres há 15 anos. Tinha saído do trabalho na loja Mark and Spencer e ia apanhar o metrô perto do Big Ben para voltar pra casa. Foi atingido “com força” e ficou com 3 cortes: 2 na perna esquerda, 1 na mao e acabou levando pontos. “Nao podemos mostrar medo”, declarou quando questionado sobre se irá mudar o seu percurso na saída do trabalho. (Com Observador)

