Ator de ‘Game of Thrones’ pede que fãs parem de comprar huskies siberianos

O ator Peter Dinklage, o Tyrion de ‘Game of Thrones‘, é vegeteriano e um verdadeiro ativista dos direitos dos animais. Por isso, em parceria com a ONG PETA, ele está tentando conscientizar os fãs da série da HBO para que parem de comprar huskies siberianos, muito populares por se parecerem com os lobos da família Stark. O problema disso, segundo ele, é que muitos compram sem pensar nas consequências, percebem o trabalho que é cuidar de um cachorro e acabam abandonando os bichinhos. “Isso acontece com frequência quando cachorros sao comprados no impulso, sem o entendimento das suas necessidades”, disse Dinklage em comunicado conjunto com a PETA. “Por favor, se você for acolher um cachorro em sua família, tenha certeza de que está preparado para uma tremenda responsabilidade e lembre-se de sempre, SEMPRE, adotar”, concluiu. O recado foi dado. Notícia do USA Today.

publicidade publicidade