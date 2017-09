Atriz asiática diz ter trocado de sobrenome porque ‘Hollywood é racista’

Chloe Bennet é mais conhecida por atuar na série ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’, produçao da Marvel. No entanto, no início da carreira, seu sobrenome era bem mais… asiático – Chloe Wang. A atriz é sino-americana. Recentemente, o ator Ed Skrein, que é branco, anunciou que nao trabalharia no próximo ‘Hellboy‘ porque havia descoberto que seu personagem, nos quadrinhos, é asiático. Bennet foi entao “cobrada” por um de seus fãs no Instagram a comentar as razoes para ter mudado de nome. Sua resposta? “Hollywood é racista e eles nao me escalariam com um sobrenome que os deixasse desconfortáveis”, escreveu ela. “Mudar meu sobrenome nao muda o fato de que meu sangue é chinês, de que eu morei na China, de que eu falo mandarim e de que fui criada tanto de maneira americana quanto chinesa.” E ela nao está falando da boca pra fora – de fato, Bennet ainda se mantém próxima à comunidade asiática dos Estados Unidos, tendo fundado uma agência de talentos focada em artistas que também têm origens orientais. Notícia da Vulture.

