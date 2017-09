Atriz de ‘Frozen’ canta músicas do filme em abrigo para vítimas do furacao

Nem mesmo as princesas da Disney estao a salvo quando se trata dos últimos furacoes nos Estados Unidos. A atriz Kristen Bell, que faz a voz de Anna em ‘Frozen‘, estava em Orlando, na Flórida, no final de semana, quando o furacao Irma passou pela regiao, causando grande devastaçao. A ideia de Bell foi, portanto, visitar um abrigo onde algumas pessoas estavam se protegendo do estrago para ajudar a distraí-las, cantando músicas do filme. Veja o vídeo com um trechinho do show improvisado abaixo. Mais uma vez, nos momentos de maior dificuldade é que aparecem as melhores histórias. Notícia do io9.

