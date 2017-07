Austrália tem um recado para Katy Perry – nao ouse ameaçar os coalas

Além de ser um dos símbolos da Austrália, o coala é uma espécie protegida no país. Uma das maiores ameaças ao animal, que corre risco de extinçao, sao os ataques por cachorros. Imagine entao o furor dos australianos com esse comercial estrelado por Katy Perry. No vídeo, de uma loja de departamentos nacional, a cantora anuncia que a Myer está distribuindo 8 mil ingressos para sua turnê ‘Witness’. Nos segundos finais, para mostrar seu entusiasmo com a viagem para a Austrália, Perry fala para seu poodle – “Vamos caçar alguns coalas, Nugget” (veja abaixo). Devido à repercussao extremamente negativa entre os locais, a Myer disse que removeria a frase final. Katy, que já foi criticada pela PETA em 2013 por usar animais exóticos no clipe de ‘Roar’, nao se manifestou. Na nova versao do comercial, o comentário do coala foi substituído por essa frase – “Ok, Nugget. É hora de conseguir um passaporte para você” (vídeo acima). O que aliás, também estranha, já que a Austrália tem leis bastante rígidas quanto à entrada de animais de estimaçao no país. Em 2015, Johnny Depp foi acusado de levar seus Yorkshire Terries de forma clandestina para a Austrália, o que gerou até ameaças das autoridades de sacrificar os animais. Depois que a Myer divulgou a nova versao do comercial, um usuário do Facebook comentou – “É a mesma história do Johnny Depp de novo. Arrogância e desrespeito pela Austrália.” Notícia do Ad Age.

