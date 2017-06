Aviao chacoalhava como máquina de lavar, palavras do piloto nao tranquilizaram

Qual é a última coisa que você quer ouvir do piloto do aviao no qual você está a bordo? “Rezem para que possamos voltar para casa em segurança” e “Por favor prestem atençao e escutem tudo, porque nossa sobrevivência depende da sua cooperaçao” devem estar na sua lista, certo? Pois essas foram algumas das palavras do piloto de um voo da AirAsia, que nesse domingo saiu de Perth, na Austrália, rumo a Kuala Lumpur, na Malásia. Em determinado momento do voo, sobre o Oceano Índico, a aeronave começou a chacoalhar como uma máquina de lavar, e assim permaneceu por cerca de 1 hora e meia. Um problema técnico no motor causou o incidente, que deixou nao apenas passageiros mas também a tripulaçao assustada. Felizmente, o aviao conseguiu retornar ao aeroporto de Perth e pousar em segurança. Ontem pela manhã, o mesmo voo atrasou mais de 3 horas porque alguns passageiros decidiram mudar seus planos de viagem para evitar a companhia aérea, diz o Mashable.

I thought I might die….. Today was my beginning the trip,but I backed to the Perth due to technical issue…. Anyway I still arrive!!! Thank you God!!! #airasia #perth #flight #tokualalumpur Uma publicação compartilhada por saya mae (@maesaya) em Jun 24, 2017 às 9:37 PDT

publicidade publicidade