Aviao da Qatar faz pouso de emergência depois de mulher descobrir traiçao do marido

Um aviao da Qatar Airways foi obrigado a fazer um pouso de emergência depois que uma das passageiras usou o polegar do seu marido, que estava dormindo, para desbloquear seu smartphone – e descobriu que ele estava tendo um caso. Quem conta é o Guardian – informa que o casal e seus filhos estavam viajando de férias para Bali, na Indonésia. Depois de descobrir a traiçao, a mulher bateu repetidas vezes no marido. A tripulaçao nao conseguiu conter o tumulto e o piloto entao resolveu fazer uma parada em Chennai, na Índia. Como os integrantes da família nao tinham visto indiano, todos eles foram levados para um centro de detençao no aeroporto antes de embarcarem em um voo para Kuala Lumpur. | Foto: Michael Probst/AP

