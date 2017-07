Banco de reservas em formato de lata de cerveja é inaugurado na República Tcheca

Nao é de hoje que, em alguns estádios de futebol ao redor do planeta, equipes aproveitam até mesmo o espaço atrás do banco de reservas para vender anúncios. Mas e se o próprio banco de reservas for um grande anúncio? Foi o que aconteceu com o Viktoria Plzen, time profissional da República Tcheca: a equipe instalou bancos de reserva no formato de grandes latas de cerveja da marca Gambrinus, inaugurando a parceria entre o clube e a cervejaria local. “Esse é um projeto conjunto e eu estou bem feliz que sua realizaçao tenha sido um sucesso. Esses bancos sao bastante únicos e eu arrisco dizer que nenhum outro clube tem algo assim“, disse o gerente do Plzen, Adolf Sadek. E ele provavelmente está certo, mas é justo prever que essa será a nova moda de anúncios em estádios de futebol ;-) Veja abaixo mais imagens. Nota da ESPN FC.

Plzeňská Viktoria představuje unikátní střídačky ve tvaru plechovky Gambrinus! INFO ➡️ https://t.co/hSErEG7b23#fcvp pic.twitter.com/3L3qpSedvm — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 26, 2017

