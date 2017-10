Band decide nao continuar com humorístico ‘Pânico’ em 2018

Está chegando ao fim a trajetória do humorístico ‘Pânico‘ na TV – ou melhor, ao menos na Band. Segundo informaçoes do Flávio Ricco, o programa deve ser exibido pela emissora até dezembro, mas nao será renovado para 2018. Isso porque, hoje, dentro da Band, o ‘Pânico‘ é considerado caro demais, e nao dá os resultados que já deu no passado em termos de audiência. Nem os humoristas nem a emissora se pronunciaram sobre o assunto. Vindo do rádio e desde 2003 na televisao, o ‘Pânico‘ começou seu percurso televisivo na Rede TV! – em 2012, migrou para a Band. Vamos aguardar os próximos episódios…

publicidade publicidade