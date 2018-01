Band traz de volta ao Brasil seus correspondentes internacionais – é a crise

Em sua coluna no UOL, Flávio Ricco conta que a Band está trazendo de volta 2 de seus 3 correspondentes internacionais – Sonia Blota, que por muitos anos serviu como correspondente da emissora na Europa, com base em Paris, e Murilo Borges, atualmente em Nova Iorque, EUA. Ambos devem ser integrados à equipe de jornalismo em Sao Paulo. Sendo assim, Felipe Kieling, diretamente de Londres, será o único correspondente europeu da Band. Ainda segundo o colunista, as mudanças “sao mais um reflexo da crise pela qual atravessa o Grupo Band, que retomou na semana passada um processo de demissoes em massa”. O Portal Imprensa detalha – “Desde a última 5ª feira (4), uma série de demissoes tem atingido funcionários do Grupo Band, afetando áreas de jornalismo, produçao, técnica e operacionais. Dentre os dispensados, estao o repórter Antonio Petrin e a chefe de redaçao Débora Cunha, que tinham mais de 20 anos de casa.”

