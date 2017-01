Banners ‘perceptivos’ reconhecem q talvez vc tenha clicado por engano – veja isso

Em sintonia com sua nova campanha, assinada com a frase “Onde a vida acontece”, a IKEA lançou o que chama de “banners perceptivos”. A ideia é trazer a mesma abordagem realista da campanha – que mostra a vida na casa das pessoas sob um olhar verdadeiro, sem a ‘maquiagem’ exagerada da publicidade – para os anúncios na web. Quando o usuário clica em um desses banners da marca, recebe uma mensagem do tipo – “Esbarrou o dedao? Esse tipo de coisa acontece” ou “Apenas checando. Você clicou de propósito?”. A partir daí, a pessoa pode clicar no botao ‘Voltar’ ou escolher ser direcionado para o site da IKEA. Segundo o vídeo de estudo de caso da marca, mais de 60% dos cliques em banners sao acidentais – é a chamada ‘síndrome do dedao largo’. ;-) A criaçao é da agência Akestam Holst. Via Creativity.

