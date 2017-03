Bar no topo da fábrica da Guinness, em Dublin, transformado em Airbnb por 1 noite

O Gravity Bar, localizado no topo da fábrica da Guinness em Dublin, se uniu ao Airbnb para transformar o local em um apartamento de luxo. A iniciativa é uma promoçao da Guinness e do Airbnb, que vai premiar um sortudo e seu acompanhante com a estadia de 1 noite por lá – a noite do dia 24 para o dia 25 de abril. Além de passeios VIP pela cervejaria, a dupla contemplada vai ganhar um jantar temático preparado por um chef, vai aprender a tirar o pint perfeito de Guinness, vai poder explorar os clássicos da publicidade da marca e ainda aproveitar uma vista incrível de Dublin – já que o Gravity Bar oferece uma visao panorâmica em 360º da cidade. Os interessados em participar da promoçao devem responder, até essa 4ª feira, dia 22 de março, à seguinte pergunta – “O que faz de você o maior fã da Guinness no mundo?”. O prêmio inclui as passagens aéreas de ida e volta. Segundo a Guinness, o vencedor será a 1ª pessoa sem Guinness no nome a chamar o lugar de “lar”. ;-)

