Basta uma foto e esse app puxa a ficha suja dos políticos – testado em Brasília

O site Reclame Aqui acaba de lançar o Detector de Corrupçao, nova ferramenta do projeto ‘Vigie Aqui’ que pretende ser a principal ferramenta de consulta pública para as eleiçoes de 2018. Utilizando tecnologia de reconhecimento facial com 98% de precisao, o app identifica o político fotografado e releva imediatamente, na tela do celular, quais processos de corrupçao ou improbidade administrativa ele responde na Justiça. Os eleitores podem fotografar o rosto do político em qualquer lugar – nas ruas, em comícios, santinhos ou cavaletes; na TV, durante o horário eleitoral gratuito ou pronunciamentos; na internet, em vídeos e fotos; em revistas e jornais. Para explicar como o aplicativo funciona, o Reclame Aqui convidou o humorista Maurício Meireles para testá-lo direto na fonte – em Brasília (veja no vídeo abaixo). A açao é da agência Grey e o app já está disponível para download no Google Play e na App Store.

