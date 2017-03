‘A Batalha das Superfícies é a inveja criativa da semana na Envy Chain

O poder de uma ideia – até onde pode levar uma agência? Longe, muito longe. Gustavo Lauria, protagonista do capítulo 48 da Envy Chain, chegou longe ano passado com sua agência independente We Believers e o poder da ideia que transformou dejetos plásticos dos packs de uma marca de cerveja dos Estados Unidos em alimento para a fauna marinha. ‘Edible Six Pack Rings‘ foi a campanha invejada na semana passada por Martin Insua, da R/GA Nova Iorque. Agora Lauria foi desafiado pela Envy Chain a revelar sua inveja criativa, aquela campanha da qual adoraria ter feito parte. Saibro, grama, Nadal, Federer, batalha. Aperta o play!

publicidade publicidade