BBC anuncia lançamento da versao br de ‘Dancing with the Stars’ – será o ‘Dancing Brasil’

A BBC Worldwide anuncia a estreia, na TV Record, de ‘Dancing Brasil‘, a adaptaçao local de ‘Dancing with the Stars‘, um dos formatos mais bem-sucedidos da empresa britânica. ‘Dancing Brasil‘ é o 1º acordo de formatos da BBC Worldwide com a TV Record. O programa será produzido pela Record e pela Endemol Shine Brazil, em parceria com a BBC Worldwide, e apresentado por Xuxa Meneghel. A 1ª versao do programa será exibida a partir de abril, ao vivo, todas as segundas-feiras das 22:30 à meia noite. Serao ao todo 13 episódios de 90 minutos. A licença de formato para ‘Dancing with the Stars‘, principal marca internacional de programa de entretenimento com dança do mundo, já foi vendida para mais de 50 países, chegando a mais de 300 temporadas. Celebridades formam duplas com dançarinos profissionais em apresentaçoes de coreografias de gêneros e estilos variados, de valsas, fox trots e cha-cha-cha ao samba, rumba e paso doble. A versao brasileira contará com 14 casais, cada um composto por uma personalidade famosa e um dançarino profissional, que disputarao o prêmio de R$ 500 mil.

