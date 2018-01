BBC estreia formato inédito ‘Junior Bake Off Brasil’ – aos sábados no SBT

Em janeiro, a BBC Worldwide, braço comercial principal e subsidiária integral da British Broadcasting Corporation (BBC), anuncia novidades para o mercado brasileiro. Neste sábado, dia 06, no SBT, acontece o lançamento de seu mais novo formato, o reality show inédito Junior Bake Off Brasil, voltado para o público infantojuvenil. O Brasil é o 1º país a produzir a versao infantil do programa Bake Off – o reality será exibido em 10 episódios, sempre aos sábados à noite, mantendo a mesma equipe do programa adulto: apresentaçao de Carol Fiorentino e júri formado pela chef confeiteira Beca Milano e o empresário Fabrizio Fasano Jr. Entre mais de 10 mil inscritos, a produçao selecionou 16 competidores, com idades de 8 a 12 anos. Enquanto isso, na Record, no dia 17 de janeiro, estreia a 3ª temporada de Dancing Brasil, reality de dança comandado por Xuxa Meneguel, criado a partir do formato internacional Dancing with The Stars.

