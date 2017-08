Beatlemaníacos agora podem ser enterrados ao lado de Eleanor Rigby

Os Beatles sempre disseram que nao existia uma Eleanor Rigby da vida real, que deu nome a uma de suas cançoes mais famosas. Mesmo assim, o túmulo de alguém com esse nome existe em Liverpool, perto do local onde Paul McCartney e John Lennon se conheceram – e agora, algum fã que estiver disposto a pagar poderá ser enterrado ali também. Segundo o A.V. Club, os direitos sobre esse túmulo estao à venda, com brindes como uma Bíblia de 1899 com o nome Eleanor Rigby escrito dentro dela e a partitura original da música dos Beatles. O túmulo só pôde ser vendido agora porque, segundo a lei na Inglaterra, quando a família compra o espaço para enterrar os seus, ele é de uso exclusivo daquela família durante 99 anos. A família Rigby comprou o local em 1915. Porém, nenhum corpo novo pode ser enterrado no local antes que se passem 75 anos desde que o último corpo foi colocado ali. Ou seja, quem comprar o espaço no túmulo agora ainda precisará esperar 7 anos para ser enterrado, já que a última pessoa sepultada ali “chegou” em 1949.

