Ben & Jerry’s anuncia venda de sorvete em apoio à causa LGBT

No próximo dia 20, Ben & Jerry’s doará toda a renda da venda de seu sorvete Chocolate Chip Cookie Dough para a Casa 1, centro de acolhimento LGBT para pessoas que foram expulsas de seus lares. Para a ocasiao, o sabor ganhará um novo nome: I Dough, I Dough, referência à expressao em inglês “I do”- que significa “eu aceito” -, em apoio a unioes homoafetivas. Todas as lojas em Sao Paulo e a do Barra Shopping no Rio de Janeiro participarao da iniciativa. Para aumentar ainda mais a discussao sobre a diversidade e respeito, Ben & Jerry’s promoverá, na flagship store da Rua Oscar Freire (SP), também no dia 20, próxima 2ª feira, às 17:00, um debate sobre a experiência político-afetiva do carnaval para várias identidades diferentes. Gustavo Bonfiglioli e Ariel Nobre, do movimento Revolta da Lâmpada, mediarao convidados ativistas da causa em 3 blocos de discussao. Os temas abordados serao o casamento homossexual, a questao de gênero, homostransfobia, assédio e a percepçao do carnaval como ato político LGBT.

